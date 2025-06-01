伊朗央行行长启程访华

本社讯- 目前，上海合作组织（SCO）正式成员包括中国、俄罗斯、印度、伊朗、巴基斯坦、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦和白俄罗斯10个国家。土耳其、阿塞拜疆、亚美尼亚、柬埔寨、尼泊尔和斯里兰卡6国为该组织的对话伙伴。



6月3日在北京举行的上合组织成员国央行行长国际会议上，加强和发展成员国间货币与银行合作被列为重点议程。



根据会议秘书处报告，本次上合组织成员国央行行长北京会议还将重点讨论两大议题：一是研究增加成员国货币金融往来方案，二是推进成员国间外汇结算便利化。



会议期间，上合组织成员国央行官员将举行双边会晤，旨在强化货币与银行关系。



上海合作组织（SCO）占全球GDP的25%和世界人口的40%。该组织致力于加强成员国间经济、贸易与安全合作，并为去美元化和促进贸易便利化提供机遇。



鉴于上合组织部分核心成员国同时是金砖国家等重要国际组织的成员，这使得上合组织在影响地区和全球事务方面具备更强实力与更高水平。