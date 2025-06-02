伊朗外交部发言人：美方提案须尊重伊朗的红线立场

本社讯- 伊朗外交部发言人伊斯梅尔·巴加埃表示，对于美方提案中任何包含"极端要求"且无视伊朗民族合法权益的文本内容，伊朗均不会接受。此番表态针对的是美方在德黑兰与华盛顿间接谈判框架下提交的提案。



他表示，接收提案并不意味着接受或认可其内容。



巴加埃指出，文件交换是谈判中的常规做法，并强调伊朗已率先向美方提交了书面提案。



他补充道，伊美双方正定期通过口头和书面方式交换意见与立场，以推动谈判进程。



发言人还表示，任何忽视伊朗基本诉求和权利的提案都不会得到伊方的积极回应。



他指出，德黑兰与华盛顿都对彼此的“红线”了然于心，并补充说明伊朗坚持铀浓缩活动是基于其法律和逻辑依据。



巴加埃重申，伊朗坚持要求全面解除针对该国的不合法制裁，并强调任何可行的最终协议都必须明确涵盖这一关键内容。

