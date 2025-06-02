伊朗外交部长：美方信函的正式复文正在拟定中

本社讯- 阿曼外交大臣巴德尔·本·哈马德·布赛迪于5月31日（周六）对德黑兰进行数小时短暂访问期间，将美国政府就伊核间接谈判所提出的正式提议转交给伊朗外交部长赛义德·阿巴斯·阿拉格齐。



此次访问是阿曼在德黑兰与华盛顿之间展开斡旋的一部分，旨在向伊朗转交美方提议的"核心内容"。伊朗外交部长阿拉格齐随后在X社交平台上表示，伊朗将“本着原则立场，维护国家利益和人民权利” 对该提议作出恰当回应。



这份由特朗普总统特使史蒂夫·维特科夫拟定并递交给德黑兰的提议，是自4月初谈判启动以来美方向伊朗提交的首份正式草案。



据《纽约时报》和《Axios》新闻网站等媒体援引知情人士透露，该文件包含一系列关键要点和条件，但并非完整的协议草案。据悉，美方在该提议中最重要的要求是伊朗完全停止铀浓缩活动。此外，草案还提议建立一个地区性核材料生产联合体，其成员除伊朗外，还包括沙特阿拉伯、其他阿拉伯国家以及美国。



美方官员表示，其首要目标是达成一项基础协议，以明确核协议的基本原则。若该协议得以达成，双方技术团队将就具体条款展开进一步磋商。



白宫在确认已向伊朗提交该提议时表示，“特朗普总统已明确指出，伊朗绝不能获取核武器。”



白宫发言人强调，该提议“内容详尽、立场合理”，并强调“接受该提议符合伊朗的国家利益”。



该书面方案提交之际，美国总统特朗普近期多次公开表示，"在不远的将来"有可能达成协议。