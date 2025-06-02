中国商务部批美单边挑起新经贸摩擦 无端指责中方违反共识

中国商务部发言人星期一（6月2日）在官网就美国上述言论答记者问时说，中美5月12日发布《中美日内瓦经贸会谈联合声明》后，中方按照联合声明达成的共识，取消或暂停了针对美对等关税采取的相关关税和非关税措施。



发言人指出，中方本着负责任的态度，认真对待、严格落实、积极维护日内瓦经贸会谈共识。中方维护权益是坚定的，落实共识是诚信的。反观美方，在日内瓦经贸会谈后，陆续新增出台多项对华歧视性限制措施,包括发布人工智能（AI）晶片出口管制指南、停止对华晶片设计软件（EDA）销售、宣布撤销中国留学生签证等。



发言人强调，上述做法严重违背两国元首1月17日通话共识，严重破坏日内瓦经贸会谈既有共识，严重损害中方正当权益。美单方面不断挑起新的经贸摩擦，加剧双边经贸关系的不确定性、不稳定性，不仅不反思自身，反而倒打一耙，无端指责中方违反共识，这严重背离事实。中方坚决拒绝无理指责。



发言人表明，《中美日内瓦经贸会谈联合声明》是双方在相互尊重、平等协商原则下达成的重要共识，成果来之不易，因此敦促美方与中方相向而行，立即纠正有关错误做法，共同维护日内瓦经贸会谈共识，推动中美经贸关系健康、稳定、可持续发展。如美方一意孤行，继续损害中方利益，中方将继续坚决采取有力措施，维护自身正当权益。

美国总统特朗普上星期五（5月30日）在社交平台指责中国“彻底违反”两国达成的关税协议。美国经贸代表格里尔同日受访时称，完成无法接受中方在履行协议方面进展缓慢。

据悉，美方认为中国在履行解除稀土出口限制的条款方面进展缓慢，对此非常不满，而美方的最新表态令人担忧中美贸易紧张关系可能再升级。