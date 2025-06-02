特朗普执政后美国全球支持率暴跌，中国逆势崛起

据Axios新闻网报道，总部位于芝加哥的商业信息公司Morning Consult的分析指出，美国经济信誉受损正导致外国游客减少、美元价值下跌，并可能进一步损害美国企业的海外商业和投资机会。



该公司政治信息部门主管杰森·麦克曼表示，全球对美国负面看法的加剧，可能导致消费者抵制美国公司的产品与就业机会。此外，共和党税收法案中的某些条款和针对留学生的赴美禁令也引发了对美国资产需求下降的担忧。



数据显示，截至五月底，中国的净支持率为+8.8，而美国为-1.5，表明美国在全球范围内的受欢迎程度已落后于中国。