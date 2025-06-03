伊朗外交部发言人：大通布、小通布及阿布穆萨三岛屿是伊朗神圣领土不可分割的一部分

本社讯- 伊朗外交部发言人伊斯梅尔·巴加埃严正驳斥波斯湾合作委员会第六十四届外长会议闭幕声明中有关大通布、小通布及阿布穆萨三岛的不当言论。



针对声明中干涉伊朗主权机关在上述岛屿合法行使管辖权的无端表述，发言人强调，伊朗伊斯兰共和国将基于国际法赋予的主权权利，采取一切必要措施，坚决维护包括领土、领海及领空在内的国家安全与核心利益。



巴加埃强调，"伊朗伊斯兰共和国在上述三岛实施的所有举措，均严格依据国家主权原则及对本国领土行使管辖权的合法权利。因此，任何关于岛民安置政策、伊朗军政官员视察本国领土以及在主权范围内举行军事演习的外来指责，均构成对伊朗内政的粗暴干涉，伊朗伊斯兰共和国对此类不当言论予以完全拒绝，并保留采取相应反制措施的权利。"



他指出，"令人遗憾的是，波斯湾合作委员会成员再次无视历史与地理事实，重复其对伊朗三岛的无理主张。尽管这些行径丝毫不影响伊朗伊斯兰共和国对大通布、小通布及阿布穆萨三岛的绝对有效主权，但此类言论违背了国际法中尊重国家主权与领土完整的基本原则。"



伊朗外交部发言人申明，"大通布、小通布及阿布穆萨三岛是伊朗神圣领土不可分割的组成部分。我们敦促波斯湾合作委员会停止提出损害伊朗领土完整的不实主张，秉持地区各国人民的共同利益，采取更具建设性的立场。"



针对声明中涉及阿尔什油田的内容，巴加埃发言人表示："伊朗伊斯兰共和国始终依据与科威特政府的双边谈判及历史协商记录，主张在能源领域开展建设性合作，包括共同开发阿尔什油田的碳氢资源。毋庸置疑，基于共同利益考量的建设性举措，将为深化地区合作创造有利条件。"

