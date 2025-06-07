伊朗议会国家安全与外交政策委员会主席：铀浓缩权利不容谈判

本社讯- 伊朗议会国家安全与外交政策委员会主席易卜拉欣·阿齐兹援引伊斯兰革命最高领袖关于核问题及保持国内燃料循环完整性的重要指示指出，"伊斯兰革命最高领袖近期就伊朗核工业发展作出了一系列具有战略意义的明确指示，这体现了伊朗伊斯兰共和国在核领域一贯清晰、坚定且明确的立场。我们已多次声明：核工业基础与铀浓缩权利绝不纳入任何谈判议程。"



他强调，“我们将始终根据国家利益采取行动，毫无疑问，我们将动用一切资源维护、保持并推动核工业的发展壮大。”



阿齐兹明确表示，"我们始终证明自己是对话与谈判的践行者，从未回避谈判，更不曾退出谈判桌。这些年来，我们始终发出谈判邀请，但谈判绝不意味着在核工业基础和铀浓缩权利问题上作出妥协，这一立场始终坚定不移。”



伊朗议会国家安全与外交政策委员会主席补充道，“在铀浓缩丰度等技术参数方面，我们始终保持开放谈判的态度。但美方必须清楚：任何在铀浓缩权利本质问题上的无谓纠缠都是徒劳的。这是伟大伊朗人民不可剥夺的权利，我们绝不会将这一核心需求作为谈判筹码。”



他强调，“美方必须调整其行为与立场，提出一个合理的框架，摒弃其贪婪的态度，并认清在谈判桌上，他们面对的是一个坚持原则、捍卫国家利益的伟大且勇敢的民族。”



阿齐兹严正指出，“犹太复国主义政权与美方同流合污。该政权所犯下的每一桩罪行，必然得到美国的纵容与默许——正如美国在安理会多次否决涉及加沙局势的决议草案，这一行为即便对其盟国也表明，这些罪行始终得到美国的支持与配合。”