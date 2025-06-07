无证据显示核计划军事化，再次确认和平性质

本社讯- 伊朗发布了关于国际原子能机构总干事提交理事会的题为《与伊朗伊斯兰共和国的<不扩散核武器条约>保障监督协定》报告（GOV/2025/25，2025年5月31日）的解释性说明。



该说明文本中表示，关于总干事的报告（GOV/2025/25），没有任何证据表明伊朗核计划存在转向军事目的的倾向，再次确认了伊朗核计划的和平性质。不存在任何有效证据表明遗留问题具有扩散风险。正如报告所述，"伊朗继续在常规保障监督执行方面与机构合作，机构也正在根据伊朗核燃料循环及相关活动开展广泛的核查工作"。



总干事向理事会提交了一份报告（依据GOV/2015/68文件），其中包含对过去及当前所有遗留问题的“最终评估”。在该报告之后，理事会于2015年12月通过决议（GOV/2015/72），援引总干事报告并明确声明“此事终结理事会对该议题的审议”，而总干事的最新报告显然与最终评估及GOV/2015/72决议相矛盾。”



该解释性说明还指出，国际原子能机构的评估应完全基于经过核实、可靠且无争议的来源，这是一项明确确立的准则。依赖未经证实的公开渠道信息或来自已知第三方的数据，违反了机构使命基础上的客观性、中立性和专业性原则。



伊朗所有核材料及活动已完整向机构申报并接受核查。伊朗已采取一切措施追查上述场所微粒污染的来源。近期，伊朗相关安全部门通过广泛调查发现更多线索，证实这些污染系破坏行为或敌对行动所致。



伊朗原子能组织还强调，报告中纳入某些无关议题的做法违反了机构的专业性、客观性和中立性原则。例如，根据《不扩散核武器条约》，60%丰度的铀浓缩活动并不受禁，且伊朗的60%丰度铀浓缩活动及库存完全在机构的监督与核查之下。