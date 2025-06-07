联合国机构谴责：以色列禁止记者进入加沙史无前例

据本社援引阿纳多卢通讯社报道，联合国巴勒斯坦难民救济和工程处（UNRWA）专员菲利普·拉扎里尼于周六发表正式声明称：“这是当代史上前所未有的行动。这是对真相的禁止，是对事实报道的禁止。这是煽动错误信息的完美手段。”



他强调了独立报道和支持当地记者的重要性，并补充道：“记者必须能够独立地对加沙进行报道，并支持那些付出沉重代价、从事英雄工作的巴勒斯坦同行。”



拉扎里尼还提到：“自战争开始以来，已有近200名记者丧生。必须取消对国际媒体进入的禁令。”



在声明的另一部分，近东救济工程处再次呼吁以色列政权就其针对该机构的指控展开合作，并强调尽管多次要求，以方仍未提供任何可信证据。



声明中写道：“近东救济工程处多次要求以色列就针对该机构的严重指控展开合作并提交文件。但20个月过去了，我们仍未收到任何回应，以色列政府也没有提供充分的证据。”



本社讯- 犹太复国主义政权的军队周六继续在加沙地带实施屠杀，并对难民营和寻求人道主义援助的民众发动猛烈袭击。医院消息来源今早报道，今天凌晨对加沙地带南部汗尤尼斯西部难民营的轰炸造成12人遇难，50多人受伤。