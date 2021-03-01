德大师生欢聚除夕夜 连线连心话佳片

伊朗国家通讯社（IRNA）：据德黑兰大学孔子学院消息，2021年2月11日中国除夕之夜，身处伊朗和中国各地的德黑兰大学孔子学院师生，跨越时空藩篱，以线上汉语角活动方式共同迎接辛丑牛年的到来。本次线上汉语角讨论的主题是“中伊的电影与电视文化”，吸引了伊朗德黑兰大学、沙希德·贝赫西提大学等多个专业的学生及伊朗各界中国语言与文化爱好者等六十余人参加。德黑兰大学孔子学院中方院长李玫与公派教师刘夏萱应邀在线参加。

影视作品作为一种跨越国界的艺术形式，不仅可以有效帮助学习者提高汉语的应用能力，而且还可以用生动形象的方式引导学习者了解中国的文化习俗。在线汉语角活动中，德黑兰大学中文专业学生潘安、Mohsen Valiei、Fatemeh Poshtvar、汉娜等分别介绍了自己最喜欢的中国影视剧，包括《西游记》、《少年的你》、《都挺好》等。伊朗电影在中国尚属小众电影，作为伊朗电影爱好者的李玫院长也分享了观赏《天堂的孩子》、《一次别离》等伊朗优秀电影作品的心得体会，并从电影语言角度对比分析了中伊两国电影导演的不同风格。

德黑兰大学中国学会是汉语角主办方。该学会不仅定期组织中国艺术与人文系列讲座，而且每周举办一次汉语角活动。受新冠疫情影响，本次活动采用网络会议方式举行，并将持续定期在线举办。此次在线汉语角活动通过探讨伊中两国的电影电视佳作，既提供了学习者练习中文口语表达的机会，又增进了他们对伊中两国社会、文化的相互了解。这也正是德黑兰大学孔子学院的宗旨和目标，因而长期以来积极参与并以多种形式支持德大中国学会的活动。

玉鼠辞岁，金牛奋蹄。在牛年钟声即将敲响之际，首次孔院师生在线汉语角活动也落下了帷幕。李玫院长、刘夏萱老师分别为伊朗同学们和汉语爱好者们送上了新春祝福，她们认为以这样特别的方式度过除夕夜很有意义。新的一年，德大孔院将继续为各方搭建好平台，不忘初心，砥砺前行，积极推动伊中语言文化交流活动的繁荣发展。