中国：北京对伊核联委会在这两天所开展的建设性工作感到鼓舞

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国常驻维也纳联合国代表团网站消息，王群说，中方认为，当前联委会应通过核领域和制裁解除工作组以及与美“近距离接触”两大进程，继续聚焦制裁解除实质工作，特别是立即开始谈判制裁解除的具体安排案文。美国所有制裁，不论是对伊朗的制裁，还是针对第三方“长臂管辖”制裁，包括对中方企业和个人的制裁，都必须立即取消。

王群说，中方将继续与相关各方一道努力，推动美伊恢复履约谈判及早取得实实在在的成果。

最近伊朗副外长阿拉克奇今日宣布，我们（伊方）已经向伊核委会有关国家提交伊朗的议案文件。

伊朗副外长阿巴斯·阿拉克奇(Abbas Araghchi) 说，我们看到最近在维也纳举行的会中有一种新的理解正在出现，而所有的各方就最终目标达成一致；目前我们前面的道路比以前清楚多了些。

最近伊朗核问题全面协议联合委员会新一轮政治总司长级会议在维也纳举行，继续讨论美伊恢复履约问题。

伊朗副外长阿巴斯·阿拉克奇在伊核问题全面协议联合委会新一轮会晤结束后表示，“毫无疑问的是我们未来的路并不是一个简单能走的道路，而且我们还是不能说各国的分歧也解决了，在谈判中还是存在一些应该在未来的谈判中解决的重要分歧。”

伊朗代表团团长强调，我们已经多次强调伊方并不希望“浪费时间”进行旷日持久的谈判进程。我们认为目前为止各方能开始围绕一个文件谈判，而伊方已经把其就核问题和解除制裁两大方面的议案交给伊核委会有关国家了。