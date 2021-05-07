国际耶路撒冷日——犹太化是对圣城耶路撒冷的最大威胁

伊朗国家通讯社（IRNA）：自从耶路撒冷和巴勒斯坦被占领以来已经过去了六十多年。在阿拉伯政府最初的抵抗和初步行动之后，阿拉伯人在与占领以色列政权的六天战争中被击败，从而导致犹太复国主义政权占领了埃及、叙利亚和黎巴嫩的部分地区，一些反动派和破坏阿拉伯政权的阿拉伯人诉诸于妥协，甚至在某些情况下背叛了巴勒斯坦事业。在阿拉伯反动派领导人对圣城漠不关心和巴勒斯坦人民期盼解放圣城的多年期间，巴勒斯坦人民赖以生存的领土变得越来越狭窄，而犹太复国主义者梦想着通过新计划改变阿克萨清真寺的地理位置。

在继续占领圣城的计划中，圣城犹太化一直是计划中最重要的一部分。实际上，在阿克萨清真寺下方修建通往巴勒斯坦地区非法定居点的运河就是为了被驱逐的巴勒斯坦人返回家园和彻底消灭犹太复国主义者的两个伊斯兰伟大目标而实施的。因此，这种夺取政权的行为可以让巴勒斯坦人民重新控制这个圣城，使圣城从根本上属于巴勒斯坦人民和穆斯林。

事实是，在犹太复国主义者眼中，圣城耶路撒冷具有重要的地缘战略地位，因此可以肯定的是，犹太复国主义的领导人和犹太复国主义的战略家将其傀儡政权的生存与这座圣城联系在一起。因此，由于这个原因，在过去的几十年尤其是在过去的二十年中，犹太复国主义领导人将软性计划的大部分优先事项以及其大量精力专门用于在被占领土建立住房系统和加强犹太化进程，而这些计划目前正在耗资数十亿美元之多。实际上，犹太复国主义计划摧毁居住区并在被占领土上建立犹太复国主义政府的主要目的是，集中精力扩大犹太人居住区和被占领土特别是耶路撒冷周围地区犹太化。

事实是，建立住房系统和耶路撒冷的犹太化，以及以色列对耶路撒冷的吞并违反了国际准则和章程，并违反了关于巴勒斯坦的决议，这种行为在很久以前就已经开始了，而且到目前为止还在迅速发展。如前所述，犹太复国主义者优先计划中重要的部分是将这个圣城进行犹太化，因为这座圣城除了对穆斯林具有神圣性和宗教声望之外，还对犹太复国主义者存在的各个方面都具有重要意义，因此犹太复国主义者的领导人，特别是犹太极端主义团体，在摧毁圣城的伊斯兰身份和本质的过程中，以色列人建立了他们的希伯来政府并看到了犹太化带来的种种好处。

犹太复国主义者首先是从宗教的角度来看待这座城市的重要性的。当世界犹太人提议在乌干达、西伯利亚或奥地利等其他国家建立强权的以色列政权时，这些国家都拒绝了，因为世界犹太复国主义组织认为，将犹太人聚集在一个国家的唯一途径就是宗教因素，这就是为什么他们坚持入侵巴勒斯坦的原因。他们并不热爱巴勒斯坦的土地，他们只是想征服耶路撒冷，因为耶路撒冷是犹太人宗教力量、动机和动力的源头。尽管犹太复国主义运动的领导人以及整个运动本身都是世俗的，但他们意识到聚集犹太人的唯一途径是占领耶路撒冷，这就是为什么他们决定在这个巴勒斯坦建立一个犹太政权的原因。

因此，在犹太复国主义政权建立后第一任总理本·古里安所说的一句中可以更好地看出圣城耶路撒冷对犹太复国主义者的重要性：“如果以色列没有耶路撒冷，如果耶路撒冷没有圣殿（所罗门圣殿），那么以色列就不会存在，这三者没有彼此就会毫无意义。”因此，可以看出圣城耶路撒冷对犹太复国主义者有着多么重要的战略意义。

犹太复国主义者为了让犹太化政策成为以色列人维护其生命以及以色列政权在耶路撒冷生存的主要前提，并将数十亿美元投入到了陷入水深火热之中的耶路撒冷。同样，美国也是将数十亿美元花费在宣传他们的土地掠夺政策以及在耶路撒冷及其周边地区实行犹太化政策之上。