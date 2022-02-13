伊朗政府发言人称美国对伊“极限施压”政策失败

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗政府发言人巴哈多尔·贾罗米（Bahador zhahromi）在一份推特强调，最近伊朗打破了石油出口，这表明美国对伊的“极限施压”政策已失败了。

他说，伊朗伊斯兰共和国的外交政策没有希望在纽约或维也纳而通过务实地计划已经挫败制裁这一阴谋了。

伊朗政府发言人最后强调，毫无疑问的是伊朗人民是该战场的胜利者。

最近一些外媒称，追踪石油流动的咨询公司估计，伊朗原油出口量近三年来首次超过100万桶/日。

关于美国恢复履约问题的第八轮谈判本周二（8日）在奥地利首都维也纳重启。据路透社报道，追踪石油流动的咨询公司估计，伊朗原油出口量近三年来首次超过100万桶/日。

追踪石油流动的咨询公司石油物流(Petro-Logistics)表示，伊朗12月原油出口激增至超过100万桶/日，是近三年来的最高水平，不过1月回落至约70万桶/日。

伊朗出口增加之际，正值全球供应紧张助推油价升至每桶94美元的七年高位。

伊朗和美国之间关于挽救伊核协议的间接谈判于周二恢复。如果谈判取得成功，伊朗可能重新开始公开出售石油。

路透社分析称，理论上讲，若美国解除制裁，伊朗原油出口将回升向250万桶/日，上一次达到这一水平是在2018年。