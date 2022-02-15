维也纳会谈：欧洲官员对与伊朗达成核协议持乐观态度

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部部长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希安（Hossein Amir Abdullahian）在维也纳会谈进行的同时强调，伊朗坚持其红线，而欧盟外交与安全政策高级代表博雷利则对达成核协议表示乐观。

阿米尔-阿卜杜拉希安在与博雷利的电话交谈中，指责部分西方国家没有在会谈期间表现出足够达成良好协议的诚意，从而拖延了谈判的时间。

他还称，不会以任何方式在划定的红线上退让。伊朗外交部发言人赛义德•哈提卜扎德7日曾表示，“解除制裁和伊朗从中受益是伊朗在谈判中的红线”。

博雷利表示，他已经与伊朗外交部长进行了另一次重要的通话，他还补充称，作为伊核协议的协调员，他坚信即将达成协议。

他强调，现在是时候付出最后的努力，并达成折衷的解决方案了。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据协议，伊朗限制其核活动，联合国、美国和欧洲联盟解除对伊朗的经济制裁。

2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁，包括停止对伊朗多个民用核项目的制裁豁免。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方2021年4月开始在奥地利首都维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。

第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动。2022年1月28日暂停，2月8日恢复。