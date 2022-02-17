伊朗核协议迎曙光　法国外长：谈判只需几天

伊朗国家通讯社（IRNA）：法国外交部长勒德里昂告诉立法议员，关于2015年对伊朗实施的铀浓缩限制以换取制裁救济协议（伊朗核协定）的谈判将在几天内结束。

勒德里昂当地时间周三在国会谈到为挽救具有里程碑意义的协议而进行的谈判时说：“我们正迎来正确的时刻”。他指出，在维也纳进行为期两个半月的谈判“使外交工作筋疲力尽”，但谈判其实只需几天的时间。

当天晚些时候，伊朗首席核谈判代表、副外长阿里·巴格里-卡尼（Ali Bagheri Kani）发表了异常乐观的言论，称协议各方“比以往任何时候都更接近达成协议”。但他也警告说，谈判仍有失败的可能。

“在一切都达成一致之前，就等于什么都没有达成一致。”巴格里-卡尼在推特发文称：“我们的谈判伙伴需要切合实际，不顽固，并听取过去4年的经验教训。”

他补充：“是时候做出正式的决定了。”

2021年12月27日，伊朗核问题全面协议联合委员会政治总司长级会议在维也纳举行，宣布启动第八轮美伊恢复履约谈判进程。

伊核协议相关方2021年4月开始在维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动，1月28日暂停。

欧盟对外行动署副秘书长恩里克·莫拉1月28日说，各方代表将回国磋商。英、法、德代表当时透露，谈判进入最后阶段，各方需要作出政治决定。