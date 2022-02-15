伊朗：伊核谈没有走入死胡同 达成协议需要西方做出“政治决断”

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部发言人赛义德·哈提卜扎德 (Saeed Khatibzadeh) 14日说，伊核问题全面协议相关方就美国和伊朗恢复履约问题的谈判“没有走入死胡同”，但西方需要就一些悬而未决的关键问题做出“政治决断”。

伊朗外交部发言人赛义德·哈提卜扎德当天在记者会上说，正在奥地利首都维也纳进行的伊核谈判仍在继续，各方代表团之间也在进行交流，“我们与（达成）协议之间的距离取决于西方的意愿”。

哈提卜扎德说，伊朗方面已经做出政治决断，那就是在美国2018年背弃伊核协议后依然履行协议。

美国政府2018年5月单方面退出伊核协议，随后重启并增加对伊制裁。相关各方敦促美国恢复履约未果后，伊朗2019年5月起逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺此类措施“可逆”。

伊核协议相关方去年4月开始在维也纳举行多轮会谈，讨论美伊两国恢复履约问题，美方间接参与谈判。第八轮会谈去年12月27日开始，今年1月28日暂停，本月8日恢复。伊朗方面多次强调，西方国家应解除对伊制裁，同时就今后兑现协议中承诺作出“必要保证”。

按照哈提卜扎德的说法，如果美国和欧洲“今天”能够回应伊方关切，那么伊方“明天”就可以在维也纳宣布“我们已经达成协议”。

前一天，伊朗最高国家安全委员会秘书阿里·沙姆卡尼(Ali Shamkhani) 在社交媒体批评西方国家就伊方关切回避作出承诺，导致伊方谈判人员的工作“变得越来越困难”。

不过，沙姆卡尼发表上述说法前几小时，俄罗斯谈判代表米哈伊尔·乌里扬诺夫在社交媒体上说，谈判“已经取得显著进展”。

据新华社消息，多家媒体援引分析人士的话报道，从各方表态看，恢复履约谈判已进入最后冲刺阶段，有取得突破的可能，但依然面临困难。

另外，哈提卜扎德在记者会上透露，伊核谈判进行的同时，伊朗与美国交换在押人员也提上议程，“但看起来美国还没有拿定主意，可能正在等待（伊核）谈判的结果”。