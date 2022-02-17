伊朗外长：美国还未满足伊朗希望得到保证的要求

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部部长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希安（Hossein Amir Abdullahian）日前表示，伊朗要求得到任何一方都不再退出伊核协议的保证，建议美国国会以“政治声明的形式”宣布对恢复履行协议的承诺。

阿米尔-阿卜杜拉希安在接受英国《金融时报》采访时说，美国还未满足伊朗希望得到保证的要求。伊朗公众舆论不能接受其他国家领导人的言论作为保证，建议美国国会以“政治声明的形式”宣布对恢复履行协议的承诺。

他说，对正在奥地利首都维也纳进行的恢复履约谈判，伊朗“总体上持乐观态度”。

最近伊朗首席核谈判代表、副外长阿里·巴格里-卡尼（Ali Bagheri Kani）在社交媒体上表示， 经过数周的密集谈判，现在比以往任何时候都更接近达成协议。但是除非所有问题都达成一致，否则就没有达成任何协议。

他指出，谈判对方(美国)需要实事求是，吸取过去4年的经验教训。现在到了谈判各方该做出严肃决定的时候了。

伊朗最高国家安全委员会秘书沙姆哈尼16日在社交媒体上发文表示，美国和欧洲未能通过履行伊核协议义务的考验。

他强调，伊朗不会与不守承诺的美国和消极行动的欧洲进行伊核协议以外的谈判。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方2021年4月开始在奥地利首都维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动。