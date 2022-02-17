伊朗高官称核协议已成“空壳”：无法与欧美开展协议外的谈判

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗最高国家安全委员会秘书阿里·沙姆卡尼(Ali Shamkhani)周三在推特上说，2015年伊朗和世界大国签署的核协议已经成了一个“空壳”。

沙姆卡尼说：“美国和欧洲没有履行他们在《联合全面行动计划》（伊核协议）中的义务。就经济领域和取消制裁来说，协议对伊朗已经成了一个空壳。与不遵从承诺的美国和消极的欧洲无法展开协议之外的谈判。”

伊朗外长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希扬周一在与欧盟外交与安全政策高级代表何塞普·博雷利通电话时说，“西方缺乏在维也纳达成良好可信协议的诚意，这导致了会谈的不必要延长”。

最近伊朗首席核谈判代表、副外长阿里·巴格里-卡尼（Ali Bagheri Kani）在社交媒体上表示， 经过数周的密集谈判，现在比以往任何时候都更接近达成协议。但是除非所有问题都达成一致，否则就没有达成任何协议。

他指出，谈判对方(美国)需要实事求是，吸取过去4年的经验教训。现在到了谈判各方该做出严肃决定的时候了。

伊朗最高国家安全委员会秘书沙姆哈尼16日在社交媒体上发文表示，美国和欧洲未能通过履行伊核协议义务的考验。

他强调，伊朗不会与不守承诺的美国和消极行动的欧洲进行伊核协议以外的谈判。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方2021年4月开始在奥地利首都维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动。