维也纳会谈：伊朗否认西方媒体消息 称报道毫无根据

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部发言人赛义德·哈提卜扎德 (Saeed Khatibzadeh) 17日晚在其推特账号写道，“在维也纳谈判正在进行的同时一些媒体以新闻报道名义传播的虚假信息是危险的做法。”

他说，“为授权美国重返伊核协议的最终谈判将与一些无根据而谣言的歪曲报道截然不同。”

伊朗外交部发言人补充说，“无疑的是随着核谈末日的临近，我们应该等待更多的扭曲！”

最近路透社就伊核谈的最终协议播出一些无根据的报道。

最近伊朗首席核谈判代表、副外长阿里·巴格里-卡尼（Ali Bagheri Kani）在社交媒体上表示， 经过数周的密集谈判，现在比以往任何时候都更接近达成协议。但是除非所有问题都达成一致，否则就没有达成任何协议。

他指出，谈判对方(美国)需要实事求是，吸取过去4年的经验教训。现在到了谈判各方该做出严肃决定的时候了。

伊朗最高国家安全委员会秘书沙姆哈尼16日在社交媒体上发文表示，美国和欧洲未能通过履行伊核协议义务的考验。

他强调，伊朗不会与不守承诺的美国和消极行动的欧洲进行伊核协议以外的谈判。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方2021年4月开始在奥地利首都维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动。