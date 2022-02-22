2022年2月22日 下午10:54
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伊朗驻华使馆：祝贺北京成就“双奥之城”的荣耀

伊朗驻华使馆：祝贺北京成就“双奥之城”的荣耀

伊通社（IRNA）北京02月22电 最近伊朗驻华使馆在社交媒体上发文，热烈祝贺北京冬奥会圆满成功。

伊朗国家通讯社（IRNA）：2月21日，伊朗驻华使馆在社交媒体上发文，热烈祝贺北京冬奥会圆满成功。

伊朗驻华使馆：祝贺北京成就“双奥之城”的荣耀

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