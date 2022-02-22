伊朗驻华使馆：祝贺北京成就“双奥之城”的荣耀

伊朗国家通讯社（IRNA）：2月21日，伊朗驻华使馆在社交媒体上发文，热烈祝贺北京冬奥会圆满成功。
伊通社（IRNA）北京02月22电 最近伊朗驻华使馆在社交媒体上发文，热烈祝贺北京冬奥会圆满成功。
伊朗国家通讯社（IRNA）：2月21日，伊朗驻华使馆在社交媒体上发文，热烈祝贺北京冬奥会圆满成功。
伊通社（IRNA）德黑兰02月13电 伊朗运动员为兴奋剂公开道歉并说，我让伊朗人民失望，所以向伊朗人民以及全球滑雪社会道歉。
伊通社（IRNA）北京02月10电 2月9日，2022北京冬奥会高山滑雪女子回转比赛在延庆国家高山滑雪中心举行，伊朗运动员阿提法·艾哈迈迪参赛。这是伊朗运动员在本届冬奥会上参加的首场比赛。
伊通社（IRNA）德黑兰02月08电 王毅同伊朗外长阿米尔-阿卜杜拉希安通电话强调，支持伊方在谈判中提出合理的诉求。
伊通社（IRNA）北京02月05电 2月4日，北京冬奥会开幕式结束后，伊朗驻华使馆第一时间发微博分享观看北京冬奥会开幕式感受。
伊朗总统阿亚图拉·莱希表示，相信全世界将见证北京冬奥会的成功举办。祝中国人民幸福安康，生活蒸蒸日上。
伊通社（IRNA）北京02月04电 伊朗体育与青年部部长萨贾迪将代表伊朗政府出席北京冬奥会开幕式，现已抵达北京。
伊通社（IRNA）德黑兰02月03电 艾哈迈迪补充说，外国同行们还“惊讶地发现，女性可以在伊斯兰国家滑雪”。“我告诉他们，宗教并不妨碍女性参加体育运动，”她说。得益于天然雪山，伊朗拥有几个滑雪场，对男…
伊通社（IRNA）德黑兰02月03电 昨晚北京冬奥会伊朗代表团抵达北京，成员们难掩兴奋之情，伊朗滑雪协会第一时间将抵达消息发布至社交平台。
伊通社（IRNA）德黑兰02月01电 2022年1月31日中国除夕之夜，伊朗首都德黑兰标志性建筑“自由塔”上演了一场精彩的灯光秀，庆祝中国春节、助力北京冬奥。
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