伊朗运动员积极备战北京冬残奥会 共5名运动员参加

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国中央电视台消息，我现在位于伊朗厄尔布尔士省的一处高山滑雪场，再过一段时间2022年冬残奥会将会在北京举行。我们收到伊朗方面的邀请，来观摩伊朗冬残奥运动员的训练赛。

据了解，伊朗将派出2名越野滑雪以及3名单板滑雪共5名运动员参加本届北京冬残奥会。伊朗残疾人体育联合会滑雪协会主席萨韦·谢姆沙基表示，为了备战冬残奥会，团队克服了诸多困难并进行了严格的训练，他希望伊朗运动员能在北京高水平发挥。

伊朗残疾人体育联合会滑雪协会主席 萨韦·谢姆沙基：我希望在未来，中国现代化的设施和装备也可以用来发展伊朗的滑雪产业，北京冬奥会和冬残奥会将使两国体育界的友谊越来越深。

在现场，中国驻伊朗大使常华也同运动员们进行亲切交流，并向他们介绍北京冬残奥会的筹办情况。

中国驻伊朗大使 常华：北京已经做好了准备，冬残奥会和冬奥会我们会一样重视，北京各方面的无障碍设施也非常齐全。我希望伊朗的运动员们在冬残奥会上，不仅能够发挥出自己的水平，取得好成绩。更重要的是表现出自己的意志，并且收获更多的友谊。

运动员普利亚表示，他对冬奥会开幕式和紧张有序的赛程印象深刻，对前往北京充满期待，相信北京冬残奥会将同冬奥会一样精彩，自己也能在赛场上谱写运动的精彩，并收获美好的友谊。

伊朗残奥单板滑雪运动员 普利亚：希望在北京我能收获开心的比赛经历，并取得好成绩。