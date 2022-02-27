伊朗代表团入住北京冬残奥村

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国驻伊朗消息，2月26日，北京冬残奥会伊朗代表团入住冬残奥村。
北京冬残奥会将于3月4日开幕，3月13日闭幕。伊朗派出2男2女共4名运动员参加残奥越野滑雪、残奥单板滑雪等项目的比赛。
2月25日，北京、延庆和张家口三个冬残奥村正式开村，这三个冬残奥村由之前的冬奥村转换而来。
伊通社（IRNA）北京02月27电 北京冬残奥会伊朗代表团入住冬残奥村。
伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国驻伊朗消息，2月26日，北京冬残奥会伊朗代表团入住冬残奥村。
北京冬残奥会将于3月4日开幕，3月13日闭幕。伊朗派出2男2女共4名运动员参加残奥越野滑雪、残奥单板滑雪等项目的比赛。
2月25日，北京、延庆和张家口三个冬残奥村正式开村，这三个冬残奥村由之前的冬奥村转换而来。
伊通社（IRNA）德黑兰02月26电 北京2022年冬残奥会即将举行。记者日前就来到伊朗的滑雪场，探访了正在全力备战北京冬残奥会的伊朗运动员们。
伊通社（IRNA）北京02月22电 最近伊朗驻华使馆在社交媒体上发文，热烈祝贺北京冬奥会圆满成功。
伊通社（IRNA）德黑兰02月15电 尤文以不到500万欧元的价格将阿兹蒙提供给俄超级泽尼特，阿森纳前锋奥巴梅杨是替代者。
伊通社（IRNA）德黑兰02月13电 伊朗运动员为兴奋剂公开道歉并说，我让伊朗人民失望，所以向伊朗人民以及全球滑雪社会道歉。
伊通社（IRNA）北京02月10电 2月9日，2022北京冬奥会高山滑雪女子回转比赛在延庆国家高山滑雪中心举行，伊朗运动员阿提法·艾哈迈迪参赛。这是伊朗运动员在本届冬奥会上参加的首场比赛。
伊通社（IRNA）德黑兰02月08电 王毅同伊朗外长阿米尔-阿卜杜拉希安通电话强调，支持伊方在谈判中提出合理的诉求。
伊通社（IRNA）北京02月05电 2月4日，北京冬奥会开幕式结束后，伊朗驻华使馆第一时间发微博分享观看北京冬奥会开幕式感受。
伊朗总统阿亚图拉·莱希表示，相信全世界将见证北京冬奥会的成功举办。祝中国人民幸福安康，生活蒸蒸日上。
伊通社（IRNA）北京02月04电 伊朗体育与青年部部长萨贾迪将代表伊朗政府出席北京冬奥会开幕式，现已抵达北京。
伊通社（IRNA）德黑兰02月03电 艾哈迈迪补充说，外国同行们还“惊讶地发现，女性可以在伊斯兰国家滑雪”。“我告诉他们，宗教并不妨碍女性参加体育运动，”她说。得益于天然雪山，伊朗拥有几个滑雪场，对男…
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