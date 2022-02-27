伊朗代表团入住北京冬残奥村

伊通社（IRNA）德黑兰03月02电 “中国的体育设施堪称完美，雪道建造得非常好，冬残奥村里餐厅等各项设施也很好。中国人以精准和严格的防疫政策为运动员提供一个安全的环境，工作人员脸上总是挂着亲切的微笑，尽管他们工作从清晨到深夜。”鲁兹贝说。