2022年2月27日 下午11:16
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伊朗代表团入住北京冬残奥村

伊朗代表团入住北京冬残奥村

伊通社（IRNA）北京02月27电 北京冬残奥会伊朗代表团入住冬残奥村。

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国驻伊朗消息，2月26日，北京冬残奥会伊朗代表团入住冬残奥村。

北京冬残奥会将于3月4日开幕，3月13日闭幕。伊朗派出2男2女共4名运动员参加残奥越野滑雪、残奥单板滑雪等项目的比赛。

2月25日，北京、延庆和张家口三个冬残奥村正式开村，这三个冬残奥村由之前的冬奥村转换而来。

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