伊朗：阿富汗应构建所有族裔参与的包容性政府

伊朗国家通讯社（IRNA）：2022年3月31日星期四，伊朗外交部部长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希安（Hossein Amir Abdullahian）在中国同阿富汗代理外交部长阿米尔·汗·穆塔奇会晤，双方就一系列双边问题交换了意见。

会议中伊朗外长强调，阿富汗塔利班政府应该构建一个各民族族裔均有所参与的包容性政府，这样的政府才能够保证阿富汗的安全稳定与发展，同时阿富汗政府应尊重伊斯兰教以及崇高使者穆罕默德强调保护的妇女权利，妇女受教育和工作的权利应得到保障和尊重。

会晤间，阿富汗代理外长表示阿富汗不会成为周边国家的威胁并提到了共同打击恐怖主义的必要性。

在3月29日周二伊朗外长率代表图参与了阿富汗邻国外长第三次会议，此次会议举办地点位于中国安徽屯溪，在会晤期间伊朗外长先后会见了俄罗斯外长、卡塔尔外长、巴基斯坦外长、土库曼斯坦外长、印度尼西亚外长以及乌兹别克斯坦副总理等多名各国高官，此次会议的目标按照伊朗外长的话可以表述为：“各国必须努力确保阿富汗不会再次成为政治和军事冲突的舞台”。

阿米尔-阿卜杜拉希安昨天（31日）还出席在中国安徽屯溪举行的第三次阿富汗邻国外长会并发表致辞。

他表示，伊朗有望在其边境看到一个安宁的阿富汗。

他说，无疑都是阿富汗邻国为实现该国的和平和稳定有着重要的角色，这是因为阿富汗的不安直接会影响到其邻国。

伊朗外长表示，在上一届的阿富汗邻国会议上伊方明确地提出了加强包括安全和反恐领域对阿提供援助的一些机制以及建立帮助阿富汗人民的区域机制和基金一个的两个建议。

阿米尔-阿卜杜拉希安指出，我们仍然担心恐怖主义从阿富汗境内蔓延到地区；伊方认为各国得关注点IS在阿富汗的最近活动以及该组织在一些地区的国家进行的吸引恐怖势力活动；同时我们关注到IS在阿富汗的北部正在发展其有关训练和吸引新的恐怖势力活动。

他说，伊朗伊斯兰共和国同时对阿富汗难民的处境感到担忧；在过去的七个月内约一百万阿富汗难民通过该国的边境进入伊朗土地而目前在伊朗阿富汗难民的数量超5百万名了，而在上述框架伊方最担心的问题是联合国有关机构一点也不关心这些问题。

伊朗外长说，要注意的是我们今天承诺的一切都联系到一个很重要的问题：阿富汗最紧急的需求是在该国建立一个该国所有群体参与的包容性政府，而这个工作将保证该国的稳定、安全、发展和全民的福利。

他强调，我们在这里聚集的不是因为想要代替阿富汗人民决定的而且我们是想为实现一个灿烂的未来向阿富汗全民提供帮助。