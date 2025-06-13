伊朗国防部：伊朗武装部队已做好准备对犹太复国主义政权实施严厉的军事回应

本社讯- 国防部声明指出，行径恶劣的犹太复国主义虚假政权于今晨再次暴露其反人类本质，通过懦弱方式袭击伊朗伊斯兰共和国领土的居民区，公然犯下罪行。



声明强调，在这一严重违反国际法的野蛮袭击中，包括妇女与儿童在内的无辜平民、多位武装部队指挥官及本土科学家不幸殉难，该以残害儿童著称的政权由此将其卑劣本质暴露无遗。



伊朗国防部在向伟大伊朗人民及烈士家属表示哀悼时发表声明称，伊朗伊斯兰共和国强大的武装部队，秉承伊朗军队总司令指示并依托人民支持，已做好准备，对犹太复国主义政权实施严厉且具有警示意义的军事回应。犹太复国主义政权必将为其所犯暴行付出惨痛代价。



今日凌晨（6月13日周五），犹太复国主义政权对德黑兰及全国多座城市发动恐怖袭击，造成多位军事指挥官、科学家及无辜平民殉难。



针对犹太复国主义政权的这一罪行，伊斯兰革命最高领袖在致伟大伊朗人民的文告中强调：“该政权必须承受严厉的军事回应。伊朗伊斯兰共和国武装部队将在安拉援助下，对其实施沉重打击。”