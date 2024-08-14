中国常驻联合国代表：加沙立即实现持久停火是防止紧张局势升级的唯一途径

据伊通社周三早间援引中国驻联合国代表团新闻网站的报道，傅聪大使于当地时间周二在安理会会议上就加沙和犹太复国主义政权轰炸塔巴因学校一事表示，中方就犹太复国主义政权对塔巴因学校的袭击予以强烈谴责，该袭击夺去数百名在此避难的巴勒斯坦平民的生命。平民及民用设施不能成为军事行动的目标，这是国际人道法规定的红线。有大量平民聚集的学校一而再再而三地遭到袭击，这种行为令人发指。这次袭击再次证明加沙已经没有安全之地。

中国常驻联合国代表补充说，美国声称以色列已经接受停火协议，但现实却恰恰相反。我们没有看到以色列致力于停火的可信迹象，反而是不断扩大的军事行动，不断攀升的平民死伤。

他补充说，美国作为最大的武器供应方，对以色列有足够的影响力。我们希望美国拿出真诚、负责任的行动，推动以色列尽早停止在加沙的军事行动，停止对平民的杀戮。

傅聪大使在谈到最近发布的有关犹太复国主义政权士兵对巴勒斯坦被扣押人员实施性虐待的报道时指出，中方对此表示严重关切和担忧，呼吁进行调查和追责。中方敦促以色列立即停止一切定居点活动，切实遏制愈演愈烈的定居者暴力，停止侵蚀“两国方案”基础。

傅聪表示，我们重申，“两国方案”是解决巴以问题的唯一可行出路。中方支持巴勒斯坦实现独立建国，倡议召开更大规模、更具权威、更有实效的国际和会。