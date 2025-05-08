2025年5月8日 11:24
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News ID: 85826726
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伊朗驻联合国代表团：事实不会因白宫的决定而改变

2025年5月8日 11:24
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伊朗驻联合国代表团：事实不会因白宫的决定而改变

伊朗伊斯兰共和国官方通讯社（IRNA）纽约5月8日报道- 伊朗伊斯兰共和国驻联合国代表团就美国总统企图篡改波斯湾名称的传言回应称："事实不会因椭圆形办公室（白宫）的决定而改变。"

本社讯- 伊朗驻联合国代表团当地时间周三在社交平台X就美国总统可能篡改波斯湾名称的传言发文指出："所有人都必须共同抵制，反对歪曲事实。理解历史与地理是治国理政的基本要求，而事实不会因白宫椭圆形办公室的决策而改变。"

此前，伊朗外交部长赛义德·阿巴斯·阿拉格齐在X平台就相关传言发表声明称："波斯湾与众多地理名称一样，在人类历史中有着深厚根基。伊朗从未对使用阿曼海、印度洋、阿拉伯海或红海等名称提出异议。这些名称的使用并不意味着某个民族对其拥有主权，而是体现了对人类共同遗产的共同尊重。"

外长强调："相反，出于政治动机篡改波斯湾的历史名称，是对伊朗及其人民的敌意，必须予以强烈谴责。此类别有用心之举是对全体伊朗人的侮辱，无论其背景或身在何处。"

他表示："希望关于波斯湾名称的荒谬传言，不过是那些'一贯好战者'散布的谎言，旨在激怒全球伊朗裔群体并煽动对立情绪。"

阿拉格齐重申："我确信美国总统清楚，波斯湾的名称已沿用数个世纪，被所有制图机构和国际组织所公认，甚至到1960年代末，地区所有领导人在正式文件中都使用这一名称。"

外长指出："任何在此问题上的短视行为都不具备法律或地理效力，唯一后果将是激起全球各地、各阶层和不同政治立场伊朗人的强烈愤慨。"

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