伊朗驻联合国代表团：事实不会因白宫的决定而改变

本社讯- 伊朗驻联合国代表团当地时间周三在社交平台X就美国总统可能篡改波斯湾名称的传言发文指出："所有人都必须共同抵制，反对歪曲事实。理解历史与地理是治国理政的基本要求，而事实不会因白宫椭圆形办公室的决策而改变。"

此前，伊朗外交部长赛义德·阿巴斯·阿拉格齐在X平台就相关传言发表声明称："波斯湾与众多地理名称一样，在人类历史中有着深厚根基。伊朗从未对使用阿曼海、印度洋、阿拉伯海或红海等名称提出异议。这些名称的使用并不意味着某个民族对其拥有主权，而是体现了对人类共同遗产的共同尊重。"

外长强调："相反，出于政治动机篡改波斯湾的历史名称，是对伊朗及其人民的敌意，必须予以强烈谴责。此类别有用心之举是对全体伊朗人的侮辱，无论其背景或身在何处。"

他表示："希望关于波斯湾名称的荒谬传言，不过是那些'一贯好战者'散布的谎言，旨在激怒全球伊朗裔群体并煽动对立情绪。"

阿拉格齐重申："我确信美国总统清楚，波斯湾的名称已沿用数个世纪，被所有制图机构和国际组织所公认，甚至到1960年代末，地区所有领导人在正式文件中都使用这一名称。"

外长指出："任何在此问题上的短视行为都不具备法律或地理效力，唯一后果将是激起全球各地、各阶层和不同政治立场伊朗人的强烈愤慨。"