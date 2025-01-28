外交部发言人：中伊的深厚友谊将进一步加强双边关系

伊朗官方通讯社（IRNA）报道: 外交部发言人伊斯梅尔·巴加埃（Ismail Beqaei）在 X （前 Twitter）帐号上发布了一条短信，祝贺今年农历新年（1 月 21 日至 2 月 20 日）的到来，并写道：春节快乐！ 祝中国人民和政府新年快乐。

外交部发言人进一步写道：我们相信，两国之间牢固的友谊纽带将促进并进一步加强伊朗和中国在各个领域的关系与合作，这些合作将满足两国人民的共同利益。