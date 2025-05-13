伊通社首席执行官访问卡塔尔半岛电视台媒体集团

伊通社首席执行官在进入半岛电视台阿拉伯语频道大楼时，向在巴勒斯坦和加沙殉职的半岛电视台记者致以敬意，并在为这些媒体烈士设立的纪念墙上签名留言。



安萨里先后与半岛电视台创始人兼董事会主席谢赫·哈马德·本·萨默尔·阿勒萨尼，以及该台执行总监兼临时负责人穆斯塔法·萨瓦格会面，双方就伊朗伊斯兰共和国通讯社与半岛电视台媒体集团的合作事宜进行了磋商。



在会见中，半岛电视台创始人表示很高兴再次与贾贝里·安萨里会面，并提到双方之间的长期友谊。他还表示，半岛电视台已做好充分准备，愿在各个领域与伊朗伊斯兰共和国通讯社及伊朗文化新闻出版机构开展合作。