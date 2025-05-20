阿拉格齐：伊美对话有助于地区和平稳定

本社讯 - 阿拉格齐在“德黑兰对话论坛”第二天也是最后一天的记者会上表示，外国思想家、嘉宾和官员对本届论坛的参与度远超预期，表明德黑兰可以成为地区和国际层面意见交流的中心。论坛期间，共举行了包括演讲、双边对话和讨论在内的50场对话活动。



阿拉格齐表示，参与论坛的高级官员数量显著，包括六位来自该地区的外交部长、两位高级官员、多位副外长以及前部长和前总统。



阿拉格齐透露，在与阿曼外交部长讨论继续谈判的问题时，卡塔尔外交部长也加入了讨论，并在三方会议上提出了自己的观点。他表示，很高兴看到特别是波斯湾地区对伊朗的看法与过去相比已经发生了变化，从他们对伊朗与美国谈判的积极态度中就可以看出这一点。



阿拉格齐强调，地区国家支持谈判，甚至试图消除误解并弥合分歧，这一点非常重要。地区的和平与稳定对所有地区国家来说都是至关重要的问题。



他重申，伊朗与美国的对话可以在地区和平、稳定与安宁方面发挥有效作用，地区国家也认同这一点。



阿拉格齐补充说，外交是伊朗的行动路径，第十四届政府特别重视睦邻政策，并将通过对话、谈判和外交手段持续推进这一方针。

