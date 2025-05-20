伊朗驻英国大使就破坏双边关系的“假旗行动”发出严正警告

本社讯- 伊朗驻伦敦大使馆于当地时间5月19日（周一晚）在X社交平台上发布声明称，阿里·穆萨维大使与英国内政部安全事务副大臣丹·贾维斯举行了初步会谈。双方就包括若干所谓“安全威胁”指控及近期伊朗公民被扣事件在内的一系列议题进行了建设性意见交流。



根据声明，我国大使提及两周前因涉嫌恐怖活动被英国警方拘留、后因证据不足获释的数名伊朗公民，要求英方将此事提交英国议会审议，并对第三方可能通过“假旗行动”破坏伊英关系的风险提出警示。



声明还指出，“双方强调基于善意对话的重要性，决定继续通过会晤与沟通消除误解，解决分歧。”



此次会晤正值数名伊朗公民因所谓“安全指控”在过去数周内被捕，导致伊朗与英国关系紧张之际。英国警方在两次单独行动中声称，以“涉嫌准备恐怖活动”和“与外国情报机构合作”为由拘留了多名伊朗公民。然而，其中四人未经正式起诉即获释，另有三人仅因“实地监视”等指控被起诉。



鉴于此事态发展，英国外交部于5月19日（周一）召见了伊朗大使。作为回应，伊朗伊斯兰共和国外交部于5月18日（周日）在伊朗驻英大使缺席的情况下召见其代办，针对所谓“无端指控伊朗公民及政治拘捕行为”向英方提出了严正抗议。