伊朗最高领袖警告美国勿对伊核问题妄言：决不等待任何人的许可

据本社援引阿亚图拉哈梅内伊官网报道- 阿亚图拉哈梅内伊表示，美方通过间接谈判与伊朗对话，但他奉劝美方不要发表不负责任的言论，例如“我们不允许伊朗进行铀浓缩”。他强调，没有任何国家会等待他人的许可，伊朗伊斯兰共和国拥有自身的政策和方法，并将坚定不移地追求自己的道路。



阿亚图拉哈梅内伊还表示，将在合适的时机向伊朗人民解释西方国家，特别是美国，为何如此执着于伊朗的铀浓缩问题，以及他们坚持伊朗不应拥有浓缩能力的真正意图。他表示，将揭示西方背后的真实用心，让人民了解他们的图谋。