伊朗外交部长警告威特科夫：坚持“零浓缩”立场将导致谈判失败

本社讯- 伊朗外长赛义德·阿巴斯·阿拉格齐还写道，“达成协议的路径并不复杂：零核武=协议有望，零浓缩=谈判失败。”



阿拉格齐外长向由美国总统西亚问题特使史蒂夫·威特科夫率领的美方谈判团发出简明声明，并以一句“是时候作出抉择了”作为结语。



伊朗外交部发言人伊斯梅尔·巴加埃于5月21日（周三）晚间表示，伊朗伊斯兰共和国已接受阿曼方提出的建议，即于本周五在意大利首都罗马举行新一轮伊美间接谈判。



他指出，伊朗谈判代表团将坚定捍卫伊朗人民在和平利用核能（包括铀浓缩）方面的合法权利，以及解除不公正制裁的核心利益，并将不遗余力地采取一切创新手段以实现这一目标。