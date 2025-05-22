伊朗武装部队总参谋长：将对任何威胁予以对等回应

本社讯- 巴盖里少将于周四视察东南部和东部边境地区时强调，伊朗的核心战略是构建有效威慑、打造坚强防御体系，保障国家长期安全与地区稳定。



他指出，伊朗武装力量，特别是陆军地面部队，凭借对先进技术的掌握和高端防御系统在实战中的部署，已取得显著战略进展。



巴盖里指出，伊朗在军事领域的一项关键成果是成功研发出可有效拦截和反制敌方微型无人机的本土化微型飞行器系统。



他强调，武装力量在巩固国家威慑力方面发挥着决定性作用，其高度战备状态与强大作战能力构成抵御外部威胁的核心屏障。



巴盖里少将警告称，任何对伊朗的袭击都会使侵略者付出惨重代价而一无所获。



巴盖里还指出，伊朗陆军与伊斯兰革命卫队之间已建立起完善的联合防务机制，各军种将在必要时与革命卫队密切协作，共同捍卫国家与地区安全。