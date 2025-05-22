犹太复国主义政权坦克对加沙阿瓦达医院发动袭击

据本社周四上午援引卡塔尔半岛电视台报道，加沙地带中部迪尔巴拉市一处巴勒斯坦流离失所者收容所遭以色列占领军轰炸，造成10名巴勒斯坦人遇难。



半岛电视台记者报道，以色列军队对努赛赖特难民营一处民居的轰炸导致1名巴勒斯坦人遇难，另有数人受伤。



该媒体还报道，犹太复国主义政权战机空袭加沙城北部萨夫塔维区艾哈迈德·亚辛街的民居区，造成5名巴勒斯坦人遇难，其中多数为儿童。



据目击者称，废墟下仍有部分人员被困。



半岛电视台记者报道，以色列占领军已包围加沙北部塔尔扎塔尔地区的阿瓦达医院。



据加沙"回归健康与社会协会"声明，犹太复国主义军队坦克向阿瓦达医院建筑群开火。



犹太复国主义政权军队袭击阿瓦达医院的暴行，正值加沙城及北部地区特别是贾巴利亚连日遭受猛烈轰炸之际。



以色列军队在加沙地带展开的新一轮军事袭击，是其针对巴勒斯坦人持续打击的一部分，过去数日已造成数百名巴勒斯坦人伤亡。



2023年10月7日，犹太复国主义政权对加沙地带发起军事行动，其宣称的两大主要目标——摧毁哈马斯运动和解救被扣押人员——均未实现。



2025年1月19日，哈马斯与犹太复国主义政权达成停火协议，加沙地带一度实现短暂和平。然而，该政权军队于2025年3月18日凌晨，公然违反停火条款，重新发动对加沙地带的军事侵略。国际社会多方斡旋，试图阻止该政权针对加沙妇女儿童的暴行，但迄今仍未见成效。