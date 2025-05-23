伊朗外交部发言人：美国新制裁揭示其在外交上的不真诚

本社讯- 伊朗外交部发言人伊斯梅尔·巴加埃表示，美国国务院通过将制裁范围扩大至伊朗建筑领域，在美国对伊朗人民长期敌视和非法胁迫的历史上又添一笔。此举实属邪恶、非法且严重违反人道原则。



他强调，美国一再升级制裁的根本目的，是试图剥夺每一位伊朗公民的基本人权，因此这些制裁已构成反人类罪行。美国对伊朗的持续制裁，进一步印证了一个不争的事实：为了阻碍伊朗的发展，美国政界不惜动用一切手段。



伊朗外交部发言人补充道，在第五轮谈判前夕采取这种行动，更加凸显了美方缺乏外交诚意。他强调，面对这种不理性且充满恶意的行径，伊朗人民将以坚定的意志予以抵抗。

