本社讯- 伊朗外交部发言人伊斯梅尔·巴加埃表示，美国国务院通过将制裁范围扩大至伊朗建筑领域，在美国对伊朗人民长期敌视和非法胁迫的历史上又添一笔。此举实属邪恶、非法且严重违反人道原则。
他强调，美国一再升级制裁的根本目的，是试图剥夺每一位伊朗公民的基本人权，因此这些制裁已构成反人类罪行。美国对伊朗的持续制裁，进一步印证了一个不争的事实：为了阻碍伊朗的发展，美国政界不惜动用一切手段。
伊朗外交部发言人补充道，在第五轮谈判前夕采取这种行动，更加凸显了美方缺乏外交诚意。他强调，面对这种不理性且充满恶意的行径，伊朗人民将以坚定的意志予以抵抗。
伊朗外交部发言人：美国新制裁揭示其在外交上的不真诚
2025年5月23日 11:54
News ID: 85841137
伊朗伊斯兰共和国官方通讯社（IRNA）德黑兰5月23日报道- 伊朗外交部发言人在X社交平台上发文指出，美国在第五轮谈判前夕对伊朗实施的新制裁充分暴露其在外交问题上的不真诚态度。
本社讯- 伊朗外交部发言人伊斯梅尔·巴加埃表示，美国国务院通过将制裁范围扩大至伊朗建筑领域，在美国对伊朗人民长期敌视和非法胁迫的历史上又添一笔。此举实属邪恶、非法且严重违反人道原则。
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