"海湾化非洲"计划受挫与阿联酋地缘战略失败

过去二十年间，阿联酋凭借经济资源和西方支持，试图通过在红海地区建立军事基地及干预苏丹、利比亚、索马里和乍得等非洲国家，巩固其对红海和曼德海峡的战略控制。然而，喀土穆果断与阿布扎比断交的决定，实质上终结了阿联酋在非洲最重要的地缘政治项目。



专家认为，这一事态发展重创了西方和犹太复国主义政权对非洲抵抗轴心的情报监控与遏制努力。特别是在也门安萨鲁拉 已有效控制曼德海峡的背景下，西方及其盟友在该地区的行动能力显著下降。有消息推测，安萨鲁拉可能很快会采取进一步行动封锁海法港，以支持巴勒斯坦事业。



伊朗与抵抗轴心在非洲战略影响力提升

随着西方在非洲影响力的衰退，抵抗轴心通过发展反殖民独立叙事，强化了在该大陆事务中的地位。与此同时，伊朗通过扩大与非洲国家（特别是非洲西部和东部）的经济政治联系，正以"南南合作"形式推进其"向南看"战略。



签署战略协议、派遣经济外交使团以及开展文化合作，已成为伊朗增强在非洲软实力的重要组成部分。这些举措可能很快为德黑兰带来新的地缘政治机遇。



伊朗-俄罗斯-中国联盟框架下的地区新秩序

苏丹近期事态也可置于全球新兴秩序背景下解读——在这一秩序中，伊朗、俄罗斯和中国通过安全、经济和政治领域的协同合作，正填补西方在世界战略区域（包括非洲）衰退留下的真空。鉴于许多非洲政府持反殖民和独立立场，该联盟可为参与这些国家的安全经济重建提供理想平台。



混合战争中的无声推进

苏丹与阿联酋断交可视为抵抗轴心在混合战争（涵盖信息、政治和经济战）中取得的重要胜利。这一趋势若持续发展，加上反霸权行为体的协同作用，或将促使亲西方势力逐步撤出该地区关键通道。



从红海、非洲之角到东地中海，力量平衡正向抵抗阵线倾斜的迹象日益明显。这些迹象预示着全球南方正在形成独立于西方意志的新秩序。