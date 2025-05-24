霍拉姆沙赫尔解放纪念日：铭记1982年5月24日的胜利时刻

在1980年末至1981年初，伊朗武装力量曾发起多轮收复作战，虽未成功，却为最终胜利奠定基础。历经长期占领后，代号“贝特-穆格达斯”的大规模反攻自1982年4月30日（伊历1361年2月10日）起展开，历时25天、分四阶段实施，彻底包围并击溃伊军。1982年5月24日（伊历1361年3月3日），霍拉姆沙赫尔完全解放，伊朗国旗在主清真寺高高飘扬，标志着历史性胜利的达成。



伊玛目霍梅尼称这场胜利为“超自然的神恩”，最高领袖哈梅内伊称其为“人类历史无前例的史诗”，象征着伊朗民族意志与荣耀。在文化层面，众多文学与影视作品再现了这一史诗时刻，如图书《达》《解放霍拉姆沙赫尔》，电影《第三天》与电视剧《红土》等。



战略意义

英国《金融时报》评论称：“霍拉姆沙赫尔的失守以及成千上万伊拉克士兵被俘，只能被视为灾难性失败……不仅战略层面沉重打击，更在心理上重创伊军。” 此次胜利的重要意义如下：

• 动摇伊军士气：伊拉克对霍拉姆沙赫尔的占领曾大肆宣传，解放行动中其遭受严重伤亡并有上万人被俘，极大挫败了其战斗力；

• 改变地区政治与军事格局，有利于伊朗；

• 促使国际社会加快对伊朗和平解决的压力；

• 展示了伊朗独立作战与统合作战的强大能力。



城市沦陷

1980年9月22日（伊历1359年6月31日）下午，伊拉克以河界主权、三岛争议及“输出革命”为由，发动全面入侵，霍拉姆沙赫尔首当其冲。在34日激烈战斗后，该城陷落，伊方媒体将之宣称为“穆哈马拉的祖传收复”。

伊朗海军突击队与革命卫队在装备简陋条件下英勇抵抗，显著拖延敌军推进。霍拉姆沙赫尔革命卫队指挥官穆罕默德·贾汉阿拉在组织防御和阿巴丹后续解围战中发挥了关键作用，后被尊称为“抵抗元帅”。



解放之路

在578天敌占背景下，伊朗逐步推进一系列军事行动：

• “第八伊玛目行动”（1981年10月，伊历1360年7月）：打破阿巴丹包围；

• “通往耶路撒冷行动”（1981年12月）：解放博斯坦；

• “法特赫·奥勒·莫宾行动”（1982年3月）：解放西南大片国土；

• “圣城行动”（1982年4月30日始）：分四阶段推进，解放贾菲尔、侯韦泽及阿瓦士-霍拉姆沙赫尔公路。

最终在1982年5月24日，霍拉姆沙赫尔全境收复，伊军全线溃退。此次战役俘虏伊拉克士兵超过19,500人，为伊朗赢得重大战略主动。



相关著作

• 《达》：赛义德·扎赫拉·侯赛尼回忆录（苏尔赫·迈赫尔出版社）

• 《解放霍拉姆沙赫尔》：陆军司令阿里·赛亚德·设拉子回忆录（作者：艾哈迈德·德甘）

• 《霍拉姆沙赫尔任务》：将军萨巴尔·法拉赫·拉米揭示复兴党罪行

• 《土色素描》：穆罕默德·阿里·阿齐兹贾法里口述（整理：古勒阿里·巴巴伊等）



文艺作品

• 电影《第三天》（2006年）：描绘战火中兄妹之间的守护与牺牲；

• 电视剧《红土》（2002年）：女主角在婚礼当天踏上战区寻亲之路；

• 哀歌《马姆迪，若你在场》：悼念贾汉阿拉的诗歌，由库维提普尔演唱，成为家喻户晓的战争纪念曲。

