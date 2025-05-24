伊朗外长呼吁立即制止加沙暴行并紧急提供人道主义援助

本社讯- 伊朗外交部长赛义德·阿巴斯·阿拉格齐于昨日抵达罗马，出席第五轮伊朗与美国的间接谈判。在此期间，他与梵蒂冈国务卿彼得罗·帕罗林举行会晤，并在会谈中重申了伊朗在加沙问题上的立场。



在本次梵蒂冈外长保罗·加拉格尔主教亦出席的会晤中，伊朗外长阿拉格齐就教皇方济各的逝世表达深切哀悼，并向新当选的教皇利奥十四世表示诚挚祝贺。



他指出，长期的占领政策、种族隔离制度，以及对巴勒斯坦人民基本权利——尤其是自决权的系统性侵犯，是西亚地区持续动荡与诸多安全危机的根本原因。



伊朗外长强调，“数十年来，被广泛讨论的‘两国方案’仅停留在承诺层面，反而沦为了侵蚀巴勒斯坦人民权利的工具。当前，以色列政权正试图以殖民性手段抹除巴勒斯坦的政治与地理存在。在此背景下，伊朗伊斯兰共和国主张的替代性解决方案是：在整个巴勒斯坦领土上，举行一场由所有原住民——包括穆斯林、犹太教徒和基督徒——共同参与的全民公投，以建立一个统一的民主国家。”



此外，阿拉格齐还阐述了伊朗关于和平利用核能的坚定立场，并向梵蒂冈高层通报了伊朗与美国正在进行的间接谈判的最新进展。



在此次会晤中，双方就伊朗与梵蒂冈双边关系的最新进展、跨宗教对话的推动以及地区和平相关议题进行了深入交流。



阿拉格齐外长及其随行外交代表团于昨天周五清晨抵达意大利首都罗马，出席第五轮伊朗与美国的间接谈判。此次对话在阿曼外交大臣巴德尔·本·哈马德·布赛迪的积极斡旋下进行，伊方与美国总统特使通过间接渠道就相关问题交换了意见。