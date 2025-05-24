本社讯- 巴盖里少将指出，“在莱希烈士三年任期内，我国国防工业出口规模增长了三倍，标志着该领域迈入高质量发展的新阶段。”



巴盖里补充道，在此之前，我国的国防出口业务相对零散，规模有限。但在过去三年间，这一领域已形成系统化布局，出口能力实现质的飞跃。



他强调，没有安全保障与强有力的国防体系，任何社会都无法稳定发展。尤其在当前国际局势动荡、威胁多元的背景下，国防安全对于维护国家利益与人民安宁至关重要。



巴盖里少将指出，伊朗因坚守正义立场、持续对抗全球霸权主义，始终比其他国家面临更多的威胁、阻碍、制裁、挑衅与各种压力。他强调：“只要我们坚持走这条道路，这类挑战就将持续存在。”



他表示，社会中的许多事务可以交由私营部门、公民团体或其他机构承担，但国防与安全必须始终由国家主权机构负责，并持续推进。



在谈及与莱希烈士的关系时，巴盖里少将表示：“武装部队与莱希烈士之间建立的深厚互信，铸就了我们对抗敌人的强大合力。”



他将莱希烈士的领导风格概括为“对武装部队的信任与真诚共情”，并补充道：“当然，若他对某些事务存有疑问，必会直言相询，我们亦坦诚相告。这种双向、全面的信任关系——既包含他对武装部队的坚定信赖，也涵盖我们对其人格与决策的高度认同——构筑了一道牢不可破的防线，其意义深远而重大。”