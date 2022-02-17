维也纳会谈：敏感时刻，西方媒体搞出“无根据报道的游戏”

伊朗国家通讯社（IRNA）：路透社周四晚上的一份报告中称，该媒体已获取有关在维也纳正在进行中核谈最后协议的一部分消息。但是最近伊朗首席核谈判代表、副外长阿里·巴格里-卡尼（Ali Bagheri Kani）宣布，现在到了谈判对方该做出严肃决定的时候了。

这并不是路透社第一次援引未名消息人士报道核谈的细节，但在维也纳谈判的目前比较敏感时刻可以预测该媒体在未来几天还会报道类似无根据的消息！

伊核谈的知情人士认为，正好在伊朗核谈对方国家应该做出严肃决定的时候，“无根据报道的游戏”是通过路透社的今晚无根据的报道开始了，而上述游戏的目的是影响到谈判各方的政治决定。

这两天西方媒体的类似报道会证实伊朗首席核谈判代表巴格里-卡尼的最近推文；他宣布过，“经过数周的密集谈判，现在比以往任何时候都更接近达成协议。但是除非所有问题都达成一致，否则就没有达成任何协议。”他还指出，“谈判对方国需要实事求是，吸取过去4年的经验教训。现在到了谈判各方该做出严肃决定的时候了。”

伊朗外交部部长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希安（Hossein Amir Abdullahian）日前表示，伊朗要求得到任何一方都不再退出伊核协议的保证，建议美国国会以“政治声明的形式”宣布对恢复履行协议的承诺。

阿米尔-阿卜杜拉希安在接受英国《金融时报》采访时说，美国还未满足伊朗希望得到保证的要求。伊朗公众舆论不能接受其他国家领导人的言论作为保证，建议美国国会以“政治声明的形式”宣布对恢复履行协议的承诺。

他说，对正在奥地利首都维也纳进行的恢复履约谈判，伊朗“总体上持乐观态度”。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方2021年4月开始在奥地利首都维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动。