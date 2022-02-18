伊朗外长分别会见德国和比利时两国外长

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部部长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希安（Hossein Amir Abdullahian）18日在慕尼黑同德国以及比利时外长进行双边的会谈并就两国关心的问题交换了意见。

会晤中伊朗与德国和比利时外长谈了地区以及国际的趋势。

伊朗外交部部长阿米尔-阿卜杜拉希安今日为出席第58届慕尼黑安全会议访问德国。

第58届慕尼黑安全会议18日在德国慕尼黑开幕，为期三天的会议将聚焦西方社会“集体无助感”和乌克兰局势等热点问题。