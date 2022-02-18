伊朗外长分别会见德国和比利时两国外长

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部部长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希安（Hossein Amir Abdullahian）18日在慕尼黑同德国以及比利时外长进行双边的会谈并就两国关心的问题交换了意见。
会晤中伊朗与德国和比利时外长谈了地区以及国际的趋势。
伊朗外交部部长阿米尔-阿卜杜拉希安今日为出席第58届慕尼黑安全会议访问德国。
第58届慕尼黑安全会议18日在德国慕尼黑开幕，为期三天的会议将聚焦西方社会“集体无助感”和乌克兰局势等热点问题。
伊通社（IRNA）慕尼黑02月18电 伊朗外交部部长阿米尔-阿卜杜拉希安2月18日在慕尼黑分别会见德国和比利时两国外交部长。
伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部部长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希安（Hossein Amir Abdullahian）18日在慕尼黑同德国以及比利时外长进行双边的会谈并就两国关心的问题交换了意见。
会晤中伊朗与德国和比利时外长谈了地区以及国际的趋势。
伊朗外交部部长阿米尔-阿卜杜拉希安今日为出席第58届慕尼黑安全会议访问德国。
第58届慕尼黑安全会议18日在德国慕尼黑开幕，为期三天的会议将聚焦西方社会“集体无助感”和乌克兰局势等热点问题。
伊通社（IRNA）慕尼黑02月18电 伊朗外长阿米尔-阿卜杜拉希安出席慕尼黑安全会议并同联合国秘书长会晤。
伊通社（IRNA）德黑兰02月17电 这并不是路透社第一次援引未名消息人士报道核谈的细节，但在维也纳谈判的目前比较敏感时刻可以预测该媒体在未来几天还会报道类似无根据的消息！
伊通社（IRNA）德黑兰02月17电 伊朗外交部发言人哈提卜扎德说，“为授权美国重返伊核协议的最终谈判将与一些无根据而谣言的歪曲报道截然不同。”
伊通社（IRNA）德黑兰02月17电 伊朗最高国家安全委员会秘书沙姆卡尼说，2015年伊朗和世界大国签署的核协议已经成了一个“空壳”。
伊通社（IRNA）德黑兰02月17电 伊朗外长阿米尔-阿卜杜拉希安说，美国还未满足伊朗希望得到保证的要求；伊朗公众舆论不能接受其他国家领导人的言论作为保证，建议美国国会以“政治声明的形式”宣布对恢复履…
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