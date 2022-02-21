伊朗外交部：欧美仍未展现出认真态度 距离达成协议还很远

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部发言人赛义德·哈提卜扎德 (Saeed Khatibzadeh)21日在例行记者会上表示，在维也纳谈判中，西方国家依旧没有展现出认真的意愿，距离达成一个旨在拯救伊朗核协议的协议依然有很长的一段路要走。

他表示，当前的谈判已经取得了“显著的进展”，但剩余的议题是“最为困难和关键的”，需要得到解决。如果谈判的其他相关方在这些剩余的议题上拿出承诺来，那么谈判将进入“最后阶段”，伊朗正在等着欧洲和美国做出决定，但目前来看，他们并没有展现出应有的认真态度。

在谈到维也纳谈判解除对伊非核相关制裁的问题时，哈提卜扎德表示，伊朗的立场是明确的，所有的制裁措施——不管是什么性质的，只要与其他相关方所作承诺不相符，以及有碍于伊朗从联合国安理会核可伊核协议的相关决议中获得经济红利的，都应该得到解除。他还表示，伊朗在谈判中作出的最为重要的承诺是，快速地削减自身的核项目，以符合伊核协议的要求，但伊朗不会达成一个违背伊朗人民利益和忽视自身红线的协议。

在谈到伊朗沙特两国关系时，哈提卜扎德表示，任何谈判和对话想要取得成功有两个主要的要素，第一是前后一致，第二是有通过谈判来达成好结果的认真意愿，如果沙特能尽快地具备这两条，那么伊朗与沙特之间的谈判就会产生结果，“如果第五轮旨在恢复两国关系的谈判时间定下来，伊朗将参与。”

在谈到伊朗是否与美国直接谈判时，哈提卜扎德表示，现任美国政府已经多次请求与伊朗直接对话，希望以直接对话的形式向伊朗提及一些问题。特朗普政府也曾经这么尝试过，但是伊朗认为，这是他们想要达成自己的政治目的的幌子而已。他说，在维也纳谈判中，伊朗与美国间接地交换了看法，但是美国不能使用同样的策略来达成不一样的结果，如果美国想看到不一样的结果，他们就应该采取不同的措施。