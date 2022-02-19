欧盟官员称将很快就恢复伊核协议达成一致

伊朗国家通讯社（IRNA）：据路透布消息，一名欧盟高级官员周五表示，美国和伊朗即将就重启2015年伊核协议达成一致，但能否成功取决于相关各方的政治意愿。

这位官员称，“我预计未来一周、未来两周左右会达成一致，”并表示，“我认为，我们现在已经有了非常非常接近最终协议的文本。”

官员表示：“已经就大多数问题达成一致。但此类磋商的一项原则是，在就所有问题达成一致之前，什么都不能敲定。因此，我们仍有……一些问题，其中一些问题相当政治化，很难达成一致。”

伊朗外交部部长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希安（Hossein Amir Abdullahian）最近表示，伊朗要求得到任何一方都不再退出伊核协议的保证，建议美国国会以“政治声明的形式”宣布对恢复履行协议的承诺。

阿米尔-阿卜杜拉希安在接受英国《金融时报》采访时说，美国还未满足伊朗希望得到保证的要求。伊朗公众舆论不能接受其他国家领导人的言论作为保证，建议美国国会以“政治声明的形式”宣布对恢复履行协议的承诺。

他说，对正在奥地利首都维也纳进行的恢复履约谈判，伊朗“总体上持乐观态度”。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方2021年4月开始在奥地利首都维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动。