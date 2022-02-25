伊朗高级安全官员：西方得采取政治措施来解决剩下的关键问题

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗最高国家安全委员会秘书阿里·沙姆卡尼(Ali Shamkhani) 24日在社交媒体上发文称，由于维也纳谈判取得了重大进展，很有可能会达成一项好的协议，而这主要是因为伊朗提出的倡议。

他还说，如果没有西方的政治决定来解决剩下的关键问题，维也纳谈判的最后阶段将不会举行。

最近伊朗首席核谈判代表、副外长阿里·巴格里-卡尼（Ali Bagheri Kani）在其推特账号强调，“接近终点线并不保证将会达成核协议；如果要达成协议的话需要多些意识性、毅力、创造力以及平衡的行为。 ”

他说，“要达成核协议我们的西方对话者需要做出某些决定”。

近期，在维也纳进行的伊核全面协议恢复履约谈判已经进入了最后阶段。23日，伊朗外交部部长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希安（Hossein Amir Abdullahian）表示，该谈判已触及“敏感重点”。

阿米尔-阿卜杜拉希安说，伊核协议恢复履约谈判已触及“敏感重点”。

他在当日的一与阿曼外交大臣的共同新闻发布会上说道，“我们想知道，西方是否能够采取现实的方法来完成会谈的剩余要点。”

此外，阿米尔-阿卜杜拉希安还补充称，他已在本月召开的慕尼黑安全会议上向欧盟外交与安全政策高级代表博雷利表示，伊朗“永远不会越过红线”。

伊核协议恢复履约谈判从2021年4月开始，已经进行了8轮，历时10个月。