伊朗运动员鲁兹贝和她的冬残奥梦

伊朗国家通讯社（IRNA）：据新华社消息，观众在体育场内大声欢呼，周围光影闪烁，她深吸一口气平复心情，然后骄傲地迈出第一步，与各国家和地区的运动员一起参加冬残奥会开幕式运动员入场式。这是2018年平昌冬残奥会上，伊朗残疾人单板滑雪运动员塞迪盖·鲁兹贝实现梦想的时刻，那一年她36岁。

鲁兹贝1982年出生在伊朗北部厄尔布尔士省的一个小村庄，她虽然先天残疾一只腿没有小腿。但从小就喜欢运动，“父亲喜欢登山，尽管带着我会让他速度变慢，但他喜欢带我去山上。”她回忆道。

高中时，鲁兹贝曾是排球队的队员，但因为生活在小地方，运动配套设施有限，“经常运动是不可能的，最多是日常锻炼性的体育活动，而不是竞技性体育活动。”鲁兹贝说。

她上大学时才来到了伊朗首都德黑兰，攻读工商管理专业，之后因为身体不便等因素长达7年没有参与体育活动。直到2005年，她嫁给了伊朗著名的残疾人滑雪运动员、曾5次代表伊朗队参加冬残奥会的萨迪格·卡尔霍尔。

在丈夫的鼓励下，鲁兹贝在结婚近5年后开始学习滑雪，那时的她还不知道这将是她命运的转折点。2017年，伊朗残疾人体育联合会滑雪协会成立，协会主席尔撒·萨韦·谢姆沙基在全国范围内寻找人才，进行单板滑雪的专业训练。

“那时，我生完第二个孩子刚过去三个月，根本不可能想到参加竞技体育运动。”鲁兹贝说。

然而，萨韦·谢姆沙基告诉她，如果她能参加全国单板滑雪比赛并成绩达标，就有机会获得平昌冬残奥会的参赛资格。

“听到这个提议后，我的脑海中闪现出了参加冬残奥会开幕式的场景。”鲁兹贝说，“虽然梦想似乎不可能实现，但我一直很珍惜它。在热情的驱动下，我开始了训练。第一天非常艰难，因为我的身体不适合参加任何竞技运动。不过，我继续努力，训练非常刻苦，直到我成功取得参赛资格，成为伊朗第一位参加冬残奥会的女子单板滑雪运动员。”

在离开伊朗前往韩国的前一天，她在训练时膝盖受伤。带伤参赛还是放弃机会？需要鲁兹贝自己决定。“即使可能断送职业生涯，我也决定冒险一试。”

比赛日到了，走路膝盖还有些疼的鲁兹贝站在了赛道起点处，“我被恐惧和压力所笼罩，感觉很不舒服。我不相信我的膝盖，雪道上还结了冰。我第一次尝试时跌倒了，但观众、其他运动员和教练一直给我鼓劲，跟我说‘继续前进，你可以做到的’。”

在跌跌撞撞完成第一次尝试后，她的第二次尝试顺利很多，成绩也好得多。比赛结束后，其他运动员和教练给她送上鼓励，“他们说我是一个真正的战士。”

平昌冬残奥会闭幕式上，鲁兹贝被选作伊朗代表团的旗手。如今，已经抵达中国的她迎来了自己的第二届冬残奥会。

“中国的体育设施堪称完美，雪道建造得非常好，冬残奥村里餐厅等各项设施也很好。中国人以精准和严格的防疫政策为运动员提供一个安全的环境，工作人员脸上总是挂着亲切的微笑，尽管他们工作从清晨到深夜。”鲁兹贝说。

鲁兹贝的下一个梦想，是赢得一枚冬残奥会奖牌，“拥有梦想永远不会太晚”。