2022年4月9日 下午10:25
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伊朗更新对美国涉恐和严重侵犯人权人员的制裁名单

伊朗更新对美国涉恐和严重侵犯人权人员的制裁名单

伊通社（IRNA）德黑兰04月09电 伊朗外交部发表声明，更新对美国涉及恐怖主义和严重侵犯人权人员的制裁名单。

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部9日发表声明，更新对美国涉及恐怖主义和严重侵犯人权人员的制裁名单。

更新后的制裁名单共计15人，包括美国前总统特朗普的私人律师朱利安尼、前中央司令部司令沃特尔、前驻阿富汗司令米勒、以及美国驻黎巴嫩大使谢伊等。

伊朗在今年1月9日发布了一份制裁名单，包括特朗普、蓬佩奥等在内的51名美国前政府高官上榜。

伊朗政府宣布他们在2年前策划暗杀苏莱曼尼将军的恐怖行动中，发挥了重要作用。

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