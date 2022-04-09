伊朗更新对美国涉恐和严重侵犯人权人员的制裁名单

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部9日发表声明，更新对美国涉及恐怖主义和严重侵犯人权人员的制裁名单。
更新后的制裁名单共计15人，包括美国前总统特朗普的私人律师朱利安尼、前中央司令部司令沃特尔、前驻阿富汗司令米勒、以及美国驻黎巴嫩大使谢伊等。
伊朗在今年1月9日发布了一份制裁名单，包括特朗普、蓬佩奥等在内的51名美国前政府高官上榜。
伊朗政府宣布他们在2年前策划暗杀苏莱曼尼将军的恐怖行动中，发挥了重要作用。
伊通社（IRNA）德黑兰04月09电 伊朗外交部发表声明，更新对美国涉及恐怖主义和严重侵犯人权人员的制裁名单。
伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部9日发表声明，更新对美国涉及恐怖主义和严重侵犯人权人员的制裁名单。
更新后的制裁名单共计15人，包括美国前总统特朗普的私人律师朱利安尼、前中央司令部司令沃特尔、前驻阿富汗司令米勒、以及美国驻黎巴嫩大使谢伊等。
伊朗在今年1月9日发布了一份制裁名单，包括特朗普、蓬佩奥等在内的51名美国前政府高官上榜。
伊朗政府宣布他们在2年前策划暗杀苏莱曼尼将军的恐怖行动中，发挥了重要作用。
伊通社（IRNA）德黑兰04月07电 伊朗副总统兼伊朗原子能组织主席伊斯拉米表示，如果伊朗核问题全面协议相关方谈判达成协议，伊朗将削减离心机数量和铀浓缩水平。
伊通社（IRNA）德黑兰04月04电 伊朗外交部部长阿米尔-阿卜杜拉希安表示，伊核谈判非常接近达成协议，但在一些重要问题上仍存在分歧。美国提出过度要求是达成协议的主要障碍。
伊通社（IRNA）德黑兰04月04电 伊朗外交部发言人哈提卜扎德说，伊朗核问题全面协议相关方谈判暂停的责任在美国，美方应为双方恢复履约尽快作出政治决断。
伊通社（IRNA）德黑兰04月03电 伊朗外交部部长阿米尔-阿卜杜拉希安与联合国秘书长通电话时表示，维也纳会谈已接近达成协议。
伊通社（IRNA）德黑兰04月02电 伊朗想与俄罗斯在贸易业务中使用两国本币，即卢布和里亚尔，就此已有相关协议。
伊通社（IRNA）德黑兰04月01电 阿米尔-阿卜杜拉希安强调，无论形势如何变化，伊方坚定致力于发展伊中关系，坚定支持中方正义立场。伊方愿拓展两国油气合作，作中方可靠的能源伙伴，并同中方加强互联互通、…
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