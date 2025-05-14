巴勒斯坦驻安理会特使：以色列正将饥饿作为战争武器

据本社援引巴勒斯坦萨马通讯社报道，巴勒斯坦驻联合国特使里亚德·曼苏尔在安理会发言中，就加沙地带日益严峻的人道危机发出严正警告，并呼吁立即启动人道主义援助机制。



他指出，“犹太复国主义政权正将饥饿作为战争武器，蓄意施加于平民。”



曼苏尔强调，“加沙民众正遭受严重饥荒与粮食短缺的双重打击。安理会必须立即采取切实行动，确保食物与药品等基本援助物资畅通无阻地进入该地区。”



他指出，犹太复国主义政权对加沙实施了严密且有预谋的封锁，并表示：“以色列在过去两个多月中蓄意阻止人道主义援助物资进入，并将这一手段变成迫使民众接受强制迁徙的工具。”



曼苏尔还指出，许多国际人道组织已明确反对以色列提出的援助分发方案，因为他们认为这是一种新的威胁和恐吓巴勒斯坦人的手段。



巴勒斯坦驻联合国特使强调，“以色列占领政权仍在持续轰炸加沙地带的各大医院，这些行为公然违反所有国际法律与公约。”