阿拉格齐：无论是否达成协议 伊朗都将继续推进铀浓缩活动

但伊朗只对本方行为负责，因此我们的政策是避免在公共场合进行谈判；尤其是考虑到目前美国方面公开立场和私下立场之间的日益分歧，且其立场每周都在摇摆不定。



我们关于伊朗作为《不扩散核武器条约》(NPT)成员国的权利的立场是完全明确的、不可置疑的。在任何情况下，伊朗人民都不会允许自身权利被剥夺。铀浓缩技术作为本土科技成果，凝结着无数心血——这是历经多年科研攻坚，用智慧与生命铸就的民族成就。



如果美国真的希望伊朗不拥有核武器，那么达成协议是可行的，我们愿意为了永远阻止这一情境的发生而进行认真对话。但无论如何，伊朗的铀浓缩活动——不论协议达成与否——都将继续推进。