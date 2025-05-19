总统慰问殉职烈士家属

本社讯- 佩泽希齐扬总统先后前往已故总统赛义德·易卜拉欣·莱希、已故外交部长侯赛因·阿米尔·阿卜杜拉希扬、已故东阿塞拜疆省省长马利克·拉赫马提及机组人员的家中，亲切慰问烈士家属并进行了深入交流。

在会见烈士莱希家属时，家属对佩泽希齐扬总统致力于传承已故总统精神，以及为筹办殉职烈士周年纪念活动提供的支持表示感谢。

总统表示："我们只是尽力传承他们服务人民的精神与道路，并未作出特殊贡献。希望能为人民提供应有的服务，不辜负伊朗人民的期望。"