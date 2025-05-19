德黑兰驳斥阿盟涉三岛声明，强调主权不容置疑

本社讯- 伊朗外交部发言人伊斯梅尔·巴加埃严正驳斥阿拉伯国家联盟在巴格达峰会最终声明中对伊朗大通布、小通布及阿布穆萨三岛提出的不当主张。



巴加埃于周一发表声明指出，这三座波斯湾岛屿是伊朗“永远且不可分割的领土”，德黑兰对阿盟峰会涉此议题表示“坚决反对且完全不可接受”。



他强调，任何对伊朗三岛的主权声索均违反《联合国宪章》和国际法的基本原则，这些原则要求尊重国家主权与领土完整，并遵循睦邻友好原则。



伊朗外交部发言人呼吁阿拉伯国家联盟正视“波斯湾不容否认的历史与地理现实”，强调应致力于加强地区国家间的合作与睦邻关系，而非重复“毫无根据的领土主张”。



他指出，伊朗已多次明确表示，任何有关这三座岛屿的无端声索不仅缺乏法律依据，构成对国际法的公然违背，且无法动摇伊朗对其拥有的合法主权地位。